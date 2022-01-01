Emniyet'in "Şehit Eren Bülbül Karakol Botu" Trabzon'da hizmete başladı - Haberler
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Emniyet'in "Şehit Eren Bülbül Karakol Botu" Trabzon'da hizmete başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) kazandırılan ilk karakol botu "Şehit Eren Bülbül Karakol Botu" Trabzon'da hizmet vermeye başladı.

TRABZON (İHA) - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) kazandırılan ilk karakol botu "Şehit Eren Bülbül Karakol Botu" Trabzon'da hizmet vermeye başladı.

EGM Koruma Dairesi Başkanlığı, SSB tarafından Kontrol Bot Projesi kapsamında EGM'ye kazandırılan ilk karakol botuna "Şehit Eren Bülbül" ismi verilerek Trabzon'da göreve başladığını duyurdu. Koruma Dairesi Başkanlığı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kontrol Bot Projesi" kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Emniyet Teşkilatımıza kazandırılan ilk Karakol Botumuza, 'Şehit Eren Bülbül' ismi verilerek memleketi Trabzon'da görevine başlamıştır."

(Huzeyfe Tarık Yaman - İbrahim Çakmak/İHA)

Emniyet'in Şehit Eren Bülbül Karakol Botu Trabzon'da hizmete başladı

Emniyet'in Şehit Eren Bülbül Karakol Botu Trabzon'da hizmete başladı

Emniyet'in Şehit Eren Bülbül Karakol Botu Trabzon'da hizmete başladı

Emniyet'in Şehit Eren Bülbül Karakol Botu Trabzon'da hizmete başladı

Emniyet'in Şehit Eren Bülbül Karakol Botu Trabzon'da hizmete başladı

Emniyet'in Şehit Eren Bülbül Karakol Botu Trabzon'da hizmete başladı

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