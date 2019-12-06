Emniyet ile Meteoroloji arasında veri paylaşımı protokolü

06.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında veri paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, protokolle Özel Harekat Başkanlığının operasyonel faaliyetleri, yürüttükleri iş ve işlemlerde kullanılması için meteoroloji hava tahmini bilgilerinin temin edilebilmesine yönelik veri paylaşımının sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA