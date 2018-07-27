Emniyet ile Esnaf İş Birliği Yaptı, Müftülük Çalışmalarına Destek Verdi

Talas İlçe Müftülüğü tarafından Müşerref İsmail Yapıcı Cami Kur'an Kursunda, Kuran eğitimi alan ve Kur'an-ı Kerime geçen çocuklara, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından hediyeler verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" temasıyla devam eden yaz Kuran Kurslarında; Kur'an-ı Kerime geçen 52'si kız ve 48'i erkek olmak üzere toplam 100 çocuğa hayırsever iş adamı tarafından alınan taç ve bileklikler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından hediye edildi.

Toplum Destekli Polislerin vermiş olduğu hediyeleri alan çocuklar, son derece mutlu olduklarını ifade etti. - KAYSERİ