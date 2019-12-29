Emniyet güçleri yangın eğitimi aldı
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Emniyet güçleri yangın eğitimi aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personele 2 günlük temel yangın eğitimi verdi.

29.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:00
Emniyet güçleri yangın eğitimi aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı, İl 'nde görevli personele 2 günlük temel yangın eğitimi verdi. Eğitimin ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.


Yangın eğitimleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personele Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmeni Mehmet Ateş tarafından 2 günlük temel yangın eğitimi verildi. Eğitimin bitiminde uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Eğitim alan İl Emniyet Müdürlüğü personelleri yangına karşı ilk müdahaleyi ve yangını söndürmeyi uygulamalı olarak öğrendi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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