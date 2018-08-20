Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Samsun'da
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti.
Uzunkaya, Vali Kaymak'ı ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı.
Vali Kaymak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Samsun'un öne çıkan zenginlikleri hakkında Uzunkaya'ya bilgi verdi.
Ziyaretin anısına Kaymak, Uzunkaya'ya tablo, Uzunkaya ise Kaymak'a çini tabak hediye etti.
Ziyarette Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da bulundu.