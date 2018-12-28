Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Kütahya Ziyareti
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kütahya Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kütahya Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Bir programa katılmak üzere Afyonkarahisar'a giden Uzunkaya, Kütahya Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Uzunkaya, Kütahya'daki çalışmalar hakkında Çevik'ten bilgi aldı.
Uzunkaya, daha sonra Kütahya'dan ayrıldı.
Kaynak: AA