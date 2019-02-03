Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Diyarbakır'a Ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, I·l Jandarma Komutanlıgˆı ve A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezine ziyarette bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzunkaya, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Diyarbakır'da Vali Basri Güzelogˆlu'nu makamında ziyaret etti.

Valiliğin ardından I·l Emniyet Müdürlügˆüne geçen Uzunkaya, personelle toplantıda bir araya geldi.

Uzunkaya, daha sonra A. Gaffar Okan Polis Meslek Egˆitim Merkezine giderek Okul Müdürü Ahmet Yarım'dan egˆitim hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Buradan Çevik Kuvvet S¸ube Müdürlügˆüne geçen Uzunkaya, görevli personelle sohbet etti.

Uzunkaya, I·l Jandarma Komutanlıgˆı ve Silvan yolu uygulama noktasındaki personele de ziyarette bulundu.

Ziyaretleri sırasında Uzunkaya'ya Özel Harekat Bas¸kanı Selami Türker, I·stihbarat Daire Bas¸kanı Sabit Akın Zaimogˆlu, Terörle Mücadele Daire Bas¸kan Vekili Hasan Yigˆit ve Tanık Koruma Daire Bas¸kanı I·lker Arslan es¸lik etti.

Kaynak: AA