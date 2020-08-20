Emniyet Genel Müdürü: Soruşturmanın hızlı sonuçlandırılması talimatı verdim EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Kadıköy'de maske takmayan kadına polisin müdahalesine ilişkin devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdiğini duyurdu.

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Kadıköy'de maske takmayan kadına polisin müdahalesine ilişkin devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili tarafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdim. Hassasiyetinizin farkındayız. Biz de aynı hassasiyeti paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA