Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, şehitleri anma programına katıldı

Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Şehitleri Anma Programına katılan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hainlerin hesap verdiğini ve adli makamlarca hak ettikleri cezayı alacaklarını söyledi



AKSARAY - Aksaray'da Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından "Şehitleri Anma Programı" düzenlendi. Programda konuşan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok,

Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programa protokolün yanı sıra şehit yakınları da katıldı. Programa katılan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında hainlerin hesap verdiğini ve adli makamlarca hak ettikleri cezayı alacaklarını söyledi. Türk milletinin iradesine ve demokrasisine sahip çıkması ile 15 Temmuz hain darbe girişiminin emeline ulaşmadan engellendiğini belirten Altınok, "Cennet vatanımız tarih boyunca bir takım iç ve dış mihrakların hedefi olmuş ve milletimiz benzeri görülmemiş ihanetlere maruz kalmıştır. 15 Temmuz gecesi FETÖ unsurlarının gerçekleştirmek istedikleri hain darbe girişimi de bu ihanet silsilesinin son ve belki de en alçak halkası olmuştur. Bin bir zahmet ve emekle milletine hizmet etsin diye yetiştirilen ve devletine değil de bir mensuba bağlanmış FETÖ tarafından devşirilmiş halinler vatandaşlarımıza, polisimize bomba atmış, kurşun sıkmış ve başta gazi meclisimiz olmak üzere devletimizin en önemli kurumlarına saldırma alçaklığını göstermişlerdir. Aziz milletimizin iradesine sahip çıkması, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin dirayetli duruşları, siyasi liderlerin ve basınımızın darbe karşıtı tavrı, polisimizin, silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki milli iradeden yana tavır koyan vatan evlatları ile fedakar köy korucularımızın çalışmaları bu ihanetin amacına ulaşmasını engellemiştir. Topyekun milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün değerini bir kez daha kanıtlamış, büyük bir belayı bertaraf etmiştir. Yüz yıllardır şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda bize böyle bir ihaneti yaşamanın utancını yaşatan, şehit meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın acısını bırakan bu hainler şu anda adli makamlarda hesap vermekte ve hak ettikleri cezayı da mutlaka alacaklardır. Kaçarak bu hainliğin hesabını vermekten kurtulduğunu sanan şeref yoksunu hainlerin de hak ettikleri cezaları almaları için devletimiz tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmektedir" dedi.

Gerçekleştirilen programa Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Aksaray protokolü, siyasiler ve daire müdürleri katıldı.