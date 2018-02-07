Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Kilis'te

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok,bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.

Genel Müdür Selami Altınok, beraberinde Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker ve İstihbarat Daire Başkanı bir takım incelemelerde bulunmak adına Kilis'e ziyarete geldi. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, terör örgütü PYD/PKK'nın tarafından Kilis'e roketli saldırıda hasar gören tarihi Çalık Camisi ile kent merkezindeki bir lokantayı ziyaret etti.

Altınok, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı makamandı ziyaret etti. Genel Müdür Selami Altınok, beraberinde heyetin ziyareti basına kapalı gerçekleştirildi. - KİLİS