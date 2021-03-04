Emniyet Genel Müdürü'nden, Antalya'da korona denetimi (2)
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Emniyet Genel Müdürü'nden, Antalya'da korona denetimi (2)

04.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:42
Emniyet Genel Müdürü'nden, Antalya'da korona denetimi (2)

SAHİLDE DENETİM YAPTISabah saatlerinde Kazım Özalp Caddesi'ndeki işletmeleri denetleyen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindeki heyet öğleden sonra ise Konyaaltı sahil bandı üzerindeki işletmeleri denetledi.

SAHİLDE DENETİM YAPTI

Sabah saatlerinde Kazım Özalp Caddesi'ndeki işletmeleri denetleyen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindeki heyet öğleden sonra ise Konyaaltı sahil bandı üzerindeki işletmeleri denetledi. Sahildeki iş yerlerine girerek işletmelerin tedbirlerini inceleyen heyet, müşterilere de kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu. Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın bir kafeye girişinde kapıdaki görevli tarafından ateşi ölçüldü. Aktaş, ziyaret ettikleri masalarda kişilere ve işletme sahiplerine tedbirlerde istikrarın önemli olduğunu vurguladı.Vali Ersin Yazıcı ziyaret ettiği bir işletmenin sahibinin alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarına, "Antalya olarak turuncu grupta kalmamamız lazım. Hep beraber yapacağız inşallah" diyerek cevap verdi.


Emniyet Genel Müdürü'nden, Antalya'da korona denetimi (2)
Emniyet Genel Müdürü'nden, Antalya'da korona denetimi (2)
Emniyet Genel Müdürü'nden, Antalya'da korona denetimi (2)
Emniyet Genel Müdürü'nden, Antalya'da korona denetimi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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