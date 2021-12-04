Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Aziz Yıldırım İl Emniyet Müdürlüğü Binası'nı Ziyaret Etti - Haberler
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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Aziz Yıldırım İl Emniyet Müdürlüğü Binası'nı Ziyaret Etti

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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Aziz Yıldırım İl Emniyet Müdürlüğü Binası'nı Ziyaret Etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Aziz Yıldırım, yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü Binası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Aziz Yıldırım, yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü Binası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Binası'nı gezen Aktaş, inşaat süreciyle ilgili Vali Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'tan bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Vali Yıldırım'a incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı/YİKOB Başkanı Murat Eren, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç ve Emniyet Müdür Yardımcıları eşlik etti.

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