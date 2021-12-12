EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN İLE BİRLİKTE ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN İLE BİRLİKTE ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN İLE BİRLİKTE ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali/Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün tamamlanan ve tefrişat aşamasına gelen hizmet binasında incelemelerde bulundu.

ŞIRNAK (Habermetre) - Vali/Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün tamamlanan ve tefrişat aşamasına gelen hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Hizmet binasını gezerek incelemelerde bulunan Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Vali Pehlivan, çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title