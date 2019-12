Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:00

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Yılbaşı gecesinde trafik kurallarına uyma, alkollü araç kullanmama, emniyet görevlilerimizin uyarı ve yönlendirmelerine destek olmanız konusunda hassasiyet rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aktaş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni hedeflere ve başarılara odaklandıkları yeni bir yıla girmenin sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Her yıl köklerinden aldığı güçle, yenilikçi ve değişimden yana vizyonuyla, sarsılmaz inancıyla, milleti ve devleti için özveri ile çalışarak büyüyen Türk Polis Teşkilatının, yeni yılda da güven, huzur ve esenliğin teminatı olacağını vurgulayan Aktaş, "Yüksek ideallerle ülke bekası uğrunda canını ve kanını feda etmekten çekinmeyen teşkilatımız, her zaman olduğu gibi 2020'de de her türlü ihanet odağının, yasa dışı faaliyetlerin, asayişi bozan unsurların, suç örgütlerinin karşısında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Polis Teşkilatının kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde, insan haklarına saygılı ve adaletten ayrılmadan bu görev sorumluluğunu yerine getirirken, ana ilkesinin vatandaşların mutluluğu olacağını ifade eden Aktaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bu mutluluğa gölge düşmemesi için biz gerekli tüm tedbirleri alırken, sizlerden de yılbaşı gecesinde trafik kurallarına uyma, alkollü araç kullanmama, emniyet görevlilerimizin uyarı ve yönlendirmelerine destek olmanız konusunda hassasiyet rica ediyorum. Heyecanla başladığımız her yıl, yeni umutlar, yeni hayaller, yeni beklentiler ve elbette ki yeni başlangıçlar demek. 2020'nin siz, aileniz, sevdikleriniz, ülkemiz, milletimiz için güzelliklerle dolu geçmesini, tüm insanlığa barış, kardeşlik, refah getirmesini, ülkemizin birlik, bütünlük ve dayanışma içerisinde yeni başarılara imza atmasının başlangıcı olmasını temenni ederim.

Sizlerden aldığımız güç, destek ve dua ile 2020'de de emniyette hissetmeniz için çalışmaya devam ederken, bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, teşkilatımızın fedakarca görev yapan tüm çalışanları ve ailelerinin de yeni yılını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA