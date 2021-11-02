Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan Vali Ali Çelik'e ziyaret

KÜTAHYA (Habermetre) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kütahya Valisi Ali Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Çelik; Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Narkotik Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seyitoğulları, Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, Trafik Daire Başkanı Mehmet Yavuz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Mustafa Timuçin Sun, İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Sezgin Apaydın ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'u makamında ağırladı.

Kütahya'nın huzur ve güvenliğinin konuşulduğu ziyarette Vali Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile daire başkanlarını kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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