ŞIRNAK (Habermetre) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ta bir dizi ziyarette bulundu.

Ziyaret süresince kendisine Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ilk olarak Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek burada görevli personelimiz ile görüştü. Yapılan değerlendirme toplantısında İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman'dan genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Aktaş, beraberindeki heyet ile birlikte Jandarma Bölge Komutanlığını, 23. Piyade Tümen Komutanlığı ve Belediye Başkanlığını da ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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