Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ta incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ta incelemelerde bulundu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ta incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Aktaş, Cizre ilçe Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Dicle Nehri kıyısında Cizre Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından şehit polislerin anısına yapılan Şehitlik Anıtı ve Mesire Alanı'nda incelemelerde bulunan Aktaş, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Aktaş'a ziyaretinde, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Hasan Yiğit, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İstihbarat Başkan Yardımcısı Sezgin Apaydın ve Cizre Emniyet Müdürü Eren Öztürk de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Şenol Güneş Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ta incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 22:37:15. #1.15#

title