Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında

15.10.2019 14:58

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye sınırındaki bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde incelemede bulundu.

Aktaş, il merkezindeki temaslarının ardından Akçakale ilçesine geçti. Kent merkezindeki esnafı ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti. Yanına gelen çocuklarla da yakından ilgilenen Aktaş, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen Aktaş, burada yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş'a ziyaretlerinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA