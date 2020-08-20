Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: "Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili tarafların herhangi bir... Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: "Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili tarafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdim. Hassasiyetinizin farkındayız. Biz de aynı hassasiyeti paylaşıyoruz.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: "Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili tarafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdim. Hassasiyetinizin farkındayız. Biz de aynı hassasiyeti paylaşıyoruz." - ANKARA Kaynak: İHA