Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: "Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili tarafların herhangi bir...
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: "Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili tarafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdim. Hassasiyetinizin farkındayız. Biz de aynı hassasiyeti paylaşıyoruz.
20.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:51
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: "Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili tarafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdim. Hassasiyetinizin farkındayız. Biz de aynı hassasiyeti paylaşıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA