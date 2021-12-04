Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Tekirdağ'da bir dizi ziyarette bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, ilk olarak Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek nazik karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve İlçe Emniyet Müdürleri ile bir araya gelerek güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Aktaş, ardından yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü Binası'nı yerinde inceledi.

Deniz Liman Şube Müdürlüğünü de ziyaret eden Mehmet Aktaş, görevli personel ile bir araya geldi.

Mehmet Aktaş, ziyaret kapsamında İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'a teşekkür ederek personele görevlerinde başarılar diledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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