Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisini Konuk Etti
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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisini Konuk Etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisini Konuk Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal ve beraberindeki heyet ile resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal ve beraberindeki heyet ile resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi.

Programa ayrıca Dış İlişkiler Daire Başkanı Volkan İmişçi eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, konuk ülke Ankara Büyükelçisi'ni ve beraberindeki heyeti ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki polis işbirliğini daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Konuk Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal ise Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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