Emniyet Genel Müdürü Altınok, Kilis'te

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'den Kilis'e roket ve havanla düzenlediği saldırıda hasar gören tarihi Çalık Camisi ile kent merkezindeki bir lokantayı ziyaret etti.

Altınok, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Vali Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Tekinarslan'ın, Altınok'a, devam eden Zeytin Dalı Harekatı ve kent hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Daha sonra hasar gören Çalık Camisi ile kent merkezindeki bir lokantayı ziyaret eden Altınok, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Altınok, Özel Harekat Şube Müdürlüğünü de ziyaret ederek gelişmelerle ilgili İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'ten bilgi aldı.