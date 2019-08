28.08.2019 22:48

Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Mardin Valisi Yaman'dan 'Kıran 2 Operasyonu' açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş:

"Jandarma, Polis Özel Harekat ve korucularımızdan oluşan büyük bir operasyon birliğiyle var olan terörist unsurları yok etmek için büyük bir operasyonu başlattılar"

"Kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımız teröristlerin inlerine girecek ve o inleri başlarına yıkacaklar"

"Yakın zaman inşallah ülkemizi bu hain terör örgütünden tümüyle kurtaracağız"

Mardin Valisi Mustafa Yaman:

"Kıran 2 Operasyonunda inşallah güzel sonuçlar alacağız"

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek" MARDİN - Mardin, Batman ve Şırnak'ta düğmeye basılan 'Kıran-2 Operasyonu' için bölgede bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, illerin valileri Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç tarafından koordine edilen operasyon hakkında bilgi verdi.

Jandarma, polis ve güvenlik korucularının ortak katılımıyla Mardin, Batman ve Şırnak kırsalında başlatılan 'Kıran-2 Müşterek Operasyonu' için Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Midyat ilçesindeki operasyon koordine merkezine gelerek bizzat güvenlik kuvvetlerine talimat verdi. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin'de operasyon komutanı olarak arazide timleri yönlendirirken, operasyonun PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Tümgeneral Halis Zafer Koç koordinesinde yürütülen operasyon için Mardin, Şırnak ve Batman'dan jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 117 operasyonel timin görev aldığı bildirildi.

"Operasyonlar yaz-kış devam edecek"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Mardin'in Nusaybin, Midyat ve Ömerli ilçesinin ortasında kalan Bagok Dağı bölgesinde operasyonu başlatıklarını, Mardin, Şırnak ve Batman'ı kapsayan operasyonun geniş çaplı olduğunu söyleyerek, bölgedeki operasyonları yaz kış ara vermeden sürdüreceklerini dile getirdi. Operasyonun ikinci bir emre kadar aralıksız süreceğini ifade eden Çetin, Mardin'in Bagok Dağı bölgesi, Batman Mava alanı ve Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi'ni kapsayan operasyona, yaklaşık 10 tabur gücünde 117 tim, bin 750 personelin katıldığı açıkladı. Orgeneral Arif Çetin, bölgeden terörü tamamen sileceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri, İçişleri Bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda yurt içinde bölgemizde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonları, kesintisiz operasyon mantığıyla gece, gündüz, yaz, kış, soğuk, sıcak demeden 12 ay devam ettireceğiz. Ta ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar. Yurt içinde şu anda yaklaşık 600'ün altında ve her geçen gün güç kaybeden teröristler artık eylem yapamaz hale gelmiştir. Teröristlerin en son unsurları da temizleninceye kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz. Allah'ın yardımıyla, yüce milletimizin, vatandaşımızın desteği ve hayır dualarıyla operasyonları etkili bir şekilde devam ettirip ülkemizde kalıcı huzuru sağlayacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Milletten aldığımız destek ile terörü bölgeden silip atacağız" diye konuştu.

"Personele teröristi ara, bul, yok et emri verdik"

Ülkede kalıcı huzuru sağlayana, terörü sona erdirinceye kadar kahraman güvenlik güçleriyle operasyonlara devam edeceklerini belirten Arif Çetin, sahadaki personele verdikleri emrin, 'teröristi ara, bul, yok et' olduğunu söyledi.Çetin, operasyonda alan hakimiyeti sağlayacaklarını da belirterek, "Alanda, bölgede, kırsalda, dağlarda her neredeyse teröristlerin inlerine girilecek, giriliyor ve girilmeye de devam edilecek. Burada uyguladığımız taktik öncelikle alan hakimiyetini sağlamak. Bütün alanı kontrol altına almak, teröriste ara, bul, yok et taktiği uygulayacak. Bütün komandolarımıza, özel harekat timlerimize, verdiğimiz emir, teröristi ara, bul, yok et. Tamamını yok edinceye kadar sürekli operasyon mantığıyla bu faaliyetlerimiz devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız, belasız bu operasyonu hedefine ulaştıracak şekilde devam ettirir. Dün akşamdan bu yana operasyon planlandığı şekilde başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu operasyonla bölgeyi temizleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Topraklarımızdan bütün ihaneti söküp atacağız"

Operasyon bölgesinde açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, insanların canına, malına, namusuna, birliğe ve beraberliğe göz diken bölücü terör örgütünü bütün ülke sathında yok etmek, bütün unsurlarını bertaraf etmek için güvenlik kuvvetlerinin büyük bir mücadele sergilerini söyledi. Aktaş, bu topraklarda ihaneti söküp atacaklarını belirterek, "İnşallah kısa bir süre içerisinde bu bölgedeki bütün teröristlerin o inlerine arkadaşlarımız girecek ve o inlerini onların başlarına yıkacaklar. Onları ölü veya sağ bertaraf edecekler, etkisiz hale getirecekler. Bu ihaneti Allah'ın izniyle bu topraklardan söküp atacağız. Ben bütün bu mücadeleye destek ve omuz veren bütün arkadaşlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize Allah'tan yardım diliyorum. Allah milletimizin birliğini berberliğini bozmasın. Allah bu milletin namusuna, canına, malına göz dikenleri de kahru perişan etsin. İnşallah milletimizin desteğiyle Allah'ın izniyle bu beladan sonsuza kadar kurtulacağız" dedi.

"2 yıldır bölgede sağlanan huzuru sürdürmeye kararlıyız"

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Mardin'in Midyat ilçesi Yayvantepe Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, operasyona katılan askerlerle görüştü. Operasyon ile ilgili bilgi veren Vali Mustafa Yaman, Kıran-2 Operasyonununun dün akşam itibariyle başlatıldığını söyledi. Yaman, bölgede yüzlerce operasyon yapıldığını, bundan sonra da yapılacağını aktararak, son 2 yılda başta Mardin olmak üzere bölgede hakim olan huzuru sürdürmeye kararlı olduklarını açıkladı. Vali Yaman, "Biz bölgede jandarma, emniyet personeli ile korucularımız bölge insanının duası ve destekleriyle huzuru sürdürmeye kararlıyız. İnşallah sürdürdüğümüz yüzlerce operasyona katkı olarak dün başlattığımız Kıran-2 Operasyonunda da çok başarılı sonuçlar alacağız. Allah güç kuvvet versin. Bölgede inşallah son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar halkımızın huzurunu sağlamak için bu operasyonlara devam edeceğiz. Bölgede hakim olan bu huzuru sürdürmeye kararlıyız" diye konuştu.

