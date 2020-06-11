Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Van'da incelemelerde bulundu EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte Van'a geldi.

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte Van'a geldi.

Bu sabah Van'a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ karşıladı. Genel Müdür Aktaş'a; Van ziyaretinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seyidoğulları, Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit ve İnşaat Emlak Daire Başkan Vekili Ahmet Nehan Poçan eşlik etti.

Genel Müdür Aktaş, karşılama mangasını selamladıktan sonra ilk olarak Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi'ndeki İHA ve SİHA'ları inceledi. Göreve hazırlanan SİHA'ya Vali Mehmet Emin Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte imza atan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'ni ziyaret ettikten sonra valiliğe geçti.

Valilik önünde vali yardımcıları tarafından karşılanan Genel Müdür Aktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra bir süre Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile makamında görüştü. Görüşmenin ardından Vali Bilmez ve Genel Müdür Aktaş, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: DHA