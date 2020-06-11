Emniyet Genel Müdürü Aktaş Van'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Van'da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Van'da
11.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:06

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kente gelen Aktaş'ı, Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğünde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ karşıladı.

Aktaş'a ziyaretinde, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seyidoğulları, Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit ve İnşaat Emlak Daire Başkan Vekili Ahmet Nehan Poçan eşlik etti.

Aktaş, Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesinde İHA ve SİHA'ları inceledi.

Göreve hazırlanan SİHA'ya Vali Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Karabağ'la imza atan Aktaş, buradan Özel Harekat Şubesine geçti.

Valiliği de ziyaret eden Aktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Bilmez'le makamında görüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti Haber
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Haber
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Fahrettin Koca Berat Albayrak Nimetullah Erdoğmuş
Magazin İrem Derici Mariah Carey Rafet El Roman Şahan Gökbakar
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Emniyet Genel Müdürü Aktaş Van'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 12:06:37. #1.14#
title