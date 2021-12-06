Emniyet Genel Müdürü AKTAŞ, Vali BİLGİN' i ziyaret etti.

Vali/Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet AKTAŞ, Valimiz Sayın Osman BİLGİN' i 04 Aralık 2021 Cumartesi günü Valilik makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali BİLGİN, Vali/Emniyet Genel Müdürü AKTAŞ ve beraberindeki daire başkanları ile bir süre sohbet ederek, ilimizin emniyet ve asayiş hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Vali BİLGİN, Emniyet Genel Müdürümüze İlimize teşriflerinden dolayı teşekkür etti.

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