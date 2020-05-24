Emniyet Genel Müdürü Aktaş, uygulama noktalarını ziyaret etti Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Eskişehir Yolu, Polatlı, Sivrihisar ve Emirdağ'daki uygulama noktalarına ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Eskişehir Yolu, Polatlı, Sivrihisar ve Emirdağ'daki uygulama noktalarına ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Eskişehir yolu pandemi uygulama noktası, Polatlı Bölge Trafik Denetleme İstasyonu, Polatlı çıkışı Sakarya Kışlası önü uygulama noktası, Sivrihisar pandemi uygulama noktası, Sivrihisar çıkışı trafik uygulama noktası, Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gömü Beldesi girişi trafik uygulama noktasına ziyarette bulundu.

Aktaş'a ziyaretinde Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu, Trafik Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ümit Mutlu eşlik etti.

Afyonkarahisar Emirdağ'da Aktaş'ı Emirdağ Kaymakamı Ömer Tekeş karşılayarak, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ramazan Bayramı önlemleri kapsamında, uygulama noktalarını ziyaret eden Aktaş, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmesi için özveriyle çalışan görevli personelle bayramlaştığını ifade etti.

Aktaş, Ramazan Bayramı'nın güven ve huzur içinde geçirilmesi için emniyet personelinin özveriyle ve fedakarca çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA