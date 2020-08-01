Emniyet Genel Müdürü Aktaş Tunceli'de Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tunceli'de bir dizi bayram ziyareti gerçekleştirdi, Aktaş, 5 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını da yerinde inceledi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tunceli'de bir dizi bayram ziyareti gerçekleştirdi, Aktaş, 5 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını da yerinde inceledi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı nedeniyle geldiği Elazığ'dan Tunceli'ye geçti. Vali Mehmet Ali Özkan'ın eşlik ettiği Aktaş, güvenlik güçleri ile bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Genel Müdür Aktaş, ziyaretleri esnasında 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını da yerinde inceledi. Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki incelemelerde Aktaş, ilgililerden detaylı bilgi aldı. - TUNCELİ Kaynak: İHA