Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Terörle mücadelede ikna faaliyetleriyle güzel sonuçlar alıyoruz"

04.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:32

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, terörle mücadelede ikna faaliyetleriyle güzel sonuçlar alındığını belirterek, şu ana kadar 11 Diyarbakır annesinin çocuğuna kavuştuğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aktaş, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve il emniyet müdürlerinin video konferans yöntemiyle katıldığı koordinasyon toplantısında, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirtti.

Görevlerini hassasiyetle yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Aktaş, bu doğrultuda görev alanlarında önemli sonuçlar aldıklarını belirterek, "Terörle mücadele kapsamında, ikna faaliyetleri konusunda anlamlı ve değerli güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. İkna çalışmalarıyla 52 teslim sayısı neticesi elde edildi." açıklamasını yaptı.

"Diyarbakır anneleri" konusunda, aile sayısının 119'a ulaştığı bilgisini paylaşan Aktaş, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 11 ailenin çocuğu teslim oldu. Örgüte katılım noktasında geçmiş dönemlere oranla sayı düştü. Daha da güzel sonuçlar alacağız. Bu konuda gerekli çalışmaların gayreti içerisinde olalım. Terörle mücadele konusunda tedbirlerimizi arttıralım. DEAŞ ile mücadele kapsamında örgütsel faaliyetler konusunda hassasiyetlerimizi arttırarak devam ettirelim. FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonlarımız her alanda devam etmekte ve devam edecek. Bu konudaki hassasiyet ve gayretlerimizi sürdüreceğiz.

İdlib sürecinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonlarıyla güzel neticeler alacağız. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Buna gücümüz ve irademiz var. Şehit ve gazilerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyorum."

"Koronavirüs konusunda alınan tedbirlere hassasiyet gösterelim"

Aktaş, koronavirüs (Kovid-19) hastalığının dünya genelinde yaygın ve ciddi boyutlara ulaştığına da dikkati çekerek, "Çok şükür ülkemizde resmi kaydı bulunmuyor. Bu konuda ülkemize girmemesi adına özellikle sınır kapılarımız ve havalimanlarımızda alınan tedbirlerle gerekli hassasiyeti gösterelim." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddet konusunda yüzde 32'lik bir azalış olduğunu aktaran Aktaş, teşkilat yöneticilerine ayrıca, "Bu konudaki hassasiyet ve gayretlerimizi devam ettirelim. Otobüslerin denetimi konusunda denetimlerimizi arttıralım. Can güvenliği açısından ve mevsim gereği teknik donanımlarının tam olması gerekir. Ayrıca turist otobüslerine de aynı duyarlılık ve hassasiyetle denetimlerini yapalım. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarımızı arttıralım. Konuyu hassasiyetle takip edelim." talimatlarını verdi.

Kaynak: AA