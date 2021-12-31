Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan yeni yıl mesajı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş mesajında, her yıl yeni hedeflere ve yeni başarılara kararlılıkla yürüyen Türk Polis Teşkilatının ülkenin ve milletin güven ve huzuruna odaklandığı yeni bir yıla daha girmenin heyecanını yaşadığını belirtti.

Ülkenin dört bir yanında görevini hakkıyla yerine getiren emniyet teşkilatının 176 yıldır olduğu gibi bu sene de her türlü ihanet odağının, yasa dışı faaliyetlerin, asayişi bozan unsurların ve suç örgütlerinin karşısında olmaya devam edeceğini vurgulayan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Daha güvenli şehirler, daha huzurlu mahalleler, daha mutlu haneler, daha çok gülümseyen yüzler için yine durmaksızın aynı azim ve fedakarlıkla çalışmalarımızı sürdürecek, yeni hayal, umut ve hedeflerle 2022 yılına girmeye hazırlanan herkesin yine en güçlü dayanağı, en büyük destekçisi olacağız. Yeni yıl gecesinin huzurlu geçmesi için biz gerekli tüm tedbirleri alırken, sizlerden de yılbaşı gecesinde trafik kurallarına uyma, alkollü araç kullanmama, emniyet görevlilerimizin uyarı ve yönlendirmelerine destek olmanız konusunda hassasiyet rica ediyorum."

2022 yılının başta emniyet mensupları ve aileleri olmak üzere millete ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini dileyen Aktaş, devletin bekası, ülkenin birlik ve beraberliği için canını feda eden şehitlere rahmet, gazilere de sağlıklı ve uzun ömürler temennisinde bulundu.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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