Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan yeni yıl mesajı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Emniyet Teşkilatımız, salgınla mücadelede nihai sonuç alınana kadar sahadaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürerek milletimizin yanında olurken 175 yıldır olduğu gibi her türlü ihanet odağının, yasa dışı faaliyetlerin, asayişi bozan unsurların ve...

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Emniyet Teşkilatımız, salgınla mücadelede nihai sonuç alınana kadar sahadaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürerek milletimizin yanında olurken 175 yıldır olduğu gibi her türlü ihanet odağının, yasa dışı faaliyetlerin, asayişi bozan unsurların ve suç örgütlerinin karşısında olmaya da devam edecektir." ifadesini kullandı.

Aktaş, yeni yıl mesajında, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "yeni normalle" tanışılan zor bir yılın geride bırakıldığını belirterek, sevenlerin arasında mesafelerin olmadığı sağlıklı bir yıl diledi.

Birçok şeyin değiştiği ve hayatlara yeni alışkanlıkların girdiği 2020 yılında Türk Polis Teşkilatının milletin huzur ve güveni için çalışma azim ve kararlılığının asla değişmediğini vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

"Maske, mesafe ve hijyenin yaşam tarzı haline geldiği bu dönemde gerek milletimizin sağlığına yönelik tedbirler alarak gerekli denetimleri yapma, gerekse vefa destek ekipleri ile bu zor süreçte herkesin yardımına koşma noktasında üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmenin gayretinde olduk. Emniyet Teşkilatımız, salgınla mücadelede nihai sonuç alınana kadar sahadaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürerek milletimizin yanında olurken 175 yıldır olduğu gibi her türlü ihanet odağının, yasa dışı faaliyetlerin, asayişi bozan unsurların ve suç örgütlerinin karşısında olmaya da devam edecektir."

Aktaş, sağlıklı günlere daha çabuk kavuşmak için vatandaşlardan yeni yılda ve bu süreç geçene kadar alınan tedbirlere riayet etmelerini, emniyet görevlilerinin uyarı ve yönlendirmelerine destek olmalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"2021 yılında birlik, bütünlük ve dayanışma içinde yeni başarılarla gururlanmayı, yeni hedeflerle büyümeyi temenni ederken ülkemiz ve milletimiz başta olmak üzere tüm insanlık için de sağlık, barış, kardeşlik, refah diliyorum. Sizlerden aldığımız güç, destek ve duayla yeni yılda da kendinizi emniyette hissetmeniz için çalışmaya devam ederken bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, teşkilatımızın fedakarca görev yapan tüm çalışanlarının ve ailelerinin de yeni yılını tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan