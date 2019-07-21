Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan yeni dönem mesajı

EMNİYET Genel Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Aktaş, yeni döneme ilişkin paylaştığı mesajda, "Halkımızın her kesimini kucaklayacağız, ayrım yapmayacağız, adaletli olacağız. Gönlümüz ve kapımız yirmi dört saat herkese açık olacak" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Genel Müdürlük görevini devralmasının ardından yeni döneme ilişkin düşüncelerini paylaştı. Görevi kendisine tevdi etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hürmet ve şükranlarını dile getiren Aktaş, "Türkiye Cumhuriyeti devletine ve bu aziz millete hangi görevde olursa olsun hizmet etmenin gururunu bize bahşettiği için Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Genel Müdürlük makamına atanmanın verdiği onurun yanında, Sayın İçişleri Bakanımızın riyasetinde şahsıma yüklenen büyük sorumluluğun da idrakindeyim. Görevimizi yaparken diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte her kesimi içine alacak şekilde uyum ve ahenk içerisinde hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu görevin Emniyet Teşkilatı'na ve şahsım adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aktaş, 174 yıllık köklü geçmişiyle devlet kurumları arasında müstesna bir yere sahip olan Türk Polis Teşkilatı'nın üzerine yüklenen görev ve sorumlulukları Anayasa, hukuk, demokrasi ve yalnızca seçilmiş meşru otoritenin emrinde ifa ettiğini görmekten duyduğu mutluluğu da mesajında ifade etti.

'AYRIM YAPMAYACAĞIZ'

Şahsına verilen emanete el birliğiyle sahip çıkarak Emniyet Teşkilatı ve vatandaşlara hizmet edeceklerinin altını çizen Aktaş, mesajına şöyle devam etti:

"Çok değerli Genel Müdürümüzden bu görevi alırken onun bıraktığı noktadan Türk Polis Teşkilatımızı daha ileri noktalara götürebilme adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Halkımızın her kesimini kucaklayacağız, ayrım yapmayacağız, adaletli olacağız. Gönlümüz ve kapımız yirmi dört saat herkese açık olacak. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için ülkemizin her tarafında görev yapan her rütbe ve kademedeki değerli mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışacağımızı, teslim aldığımız hizmet bayrağını yeni bir ruh ve artan heyecanla daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağımızı da böylelikle ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle; ülkemizin huzur ve güvenliği ile kutsal değerlerimiz uğruna tarihten günümüze kadar canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emeklilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Bu atamanın şahsıma ve Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah bizleri mahcup etmesin, ferasetimizi arttırsın, halkımızın duasını hak edecek hizmetleri yapmayı bizlere nasip etsin inşallah."

Kaynak: DHA