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Mehmet Aktaş, Polis, Güncel

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan "Polis Haftası" mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Emniyet Teşkilatı olarak milletimizin karşılaştığı her türlü tehdide karşı koruyucu, önleyici, şefkatli bir yaklaşım sergileyerek tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyor;

09.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:34
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Emniyet Teşkilatı olarak milletimizin karşılaştığı her türlü tehdide karşı koruyucu, önleyici, şefkatli bir yaklaşım sergileyerek tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyor; son günlerde dünya ve ülkemizin sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınına karşı da milletimizi korumak için büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele eden sizlerin sağlığı, güvenliği ve her türlü ihtiyacını karşılamak için yanınızda olmaya devam ediyoruz" dedi.

Aktaş, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı. Aktaş mesajında, "Köklü tarihinden aldığı güç ve mazisine sığdırdığı başarılarla, milletine aşk ve sadakatle hizmet eden Emniyet Teşkilatımız, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla yoluna 175 yıldır devam etmenin haklı gururunu yaşamakta ve devletinin emrinde, milletinin hizmetinde gelecek yüzyılları hedeflemektedir. Teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, toplumun güvenlik ihtiyacına yönelik teknik, donanımsal çözümler üretme, insan kaynağını güçlendirme ve elbette önleyici tedbirlerle suçu önleme noktasında önemli çalışmaları büyük bir başarıyla da hayata geçirmektedir. Milletimizin kalbinde haklı bir yer edinen, güvenlik ve huzur için 7/24 her yerde olmayı ilke edinen teşkilatımız, manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberliğimiz için her türlü ihanet odağına karşı amansız bir mücadele vererek dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşarken, bundan sonra da suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyacak, cesaret ve azimle yoluna devam edecektir" dedi.

Emniyet Teşkilatı olarak milletin karşılaştığı her türlü tehdide karşı koruyucu, önleyici, şefkatli bir yaklaşım sergileyerek tüm zorlukların üstesinden geleceklerine inandıklarını belirten Aktaş, "Emniyet Teşkilatı olarak milletimizin karşılaştığı her türlü tehdide karşı koruyucu, önleyici, şefkatli bir yaklaşım sergileyerek tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyor; son günlerde dünya ve ülkemizin sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı da milletimizi korumak için büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele eden sizlerin sağlığı, güvenliği ve her türlü ihtiyacını karşılamak için yanınızda olmaya devam ediyoruz. Genel asayiş, terör ve uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması noktasında aldığı önlemlerle daha huzurlu, daha güvenli ve daha mutlu bir gelecek için çalışan teşkilatımızın her bir mensubuna, gösterdikleri üstün gayret, fedakarlık ve özveri için şükranlarımı sunarken, yeni hedeflere de birlikte yürümeyi temenni ediyorum. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, bayrak ezan ve Kur'an mukaddesatı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, ülkemizin dört bir yanında canla başla görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerinize sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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