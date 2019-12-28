Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Karabük emniyetine ziyaret
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Karabük emniyetine ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Karabük İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

28.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:58
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Karabük emniyetine ziyaret

Emniyet Genel Müdürü , İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Fuat Gürel ile İl Emniyet Müdürlüğüne gelen Aktaş, burada tören mangası tarafından karşılandı.

Aktaş, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin yer aldığı toplantıda, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'dan sorumluluk bölgelerindeki genel asayiş durumu, icra edilen faaliyetler ile personelin durumu hakkında detaylı bilgiler aldı.

Kaynak: AA
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