Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kahramanmaraş Valiliğine ziyaret

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından karşılandı.

Aktaş ve Vali Coşkun, makamda bir süre görüştü.

Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aktaş'a ziyaretinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da eşlik etti.