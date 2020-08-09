Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, kente gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyetin Vali Rahmi Doğan'ı ziyaret ettiği kaydedildi.

Ziyarette Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da hazır bulundu.

Kaynak: AA