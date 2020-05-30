Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan, Diyarbakır'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan, Diyarbakır'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan için taziye mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan, Diyarbakır'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı
30.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:55

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan için taziye mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, Aktaş, polis memuru Arslan'ın, Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, belinde silah olduğu şüphesi üzerine, ekipler tarafından yapılan "Dur" ihtarına uymayan kişinin tabanca ile ateş açması sonucu yaralandığını, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu anımsattı.

Aktaş, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, şehit polis memuru Arslan'ın fotoğrafı da yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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