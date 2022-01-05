EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN DİYARBAKIR'DA GÜVENLİK TOPLANTISI - Haberler
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EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN DİYARBAKIR'DA GÜVENLİK TOPLANTISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında, basına kapalı olarak güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR'da, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında, basına kapalı olarak güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da eşlik ettiği Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve beraberindekiler, kente gelerek, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde Emniyet Genel Müdürü Aktaş başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN DİYARBAKIR'DA GÜVENLİK TOPLANTISI

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN DİYARBAKIR'DA GÜVENLİK TOPLANTISI

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN DİYARBAKIR'DA GÜVENLİK TOPLANTISI

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN DİYARBAKIR'DA GÜVENLİK TOPLANTISI

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