Emniyet Genel Müdürü Aktaş, şehit polisler Kayadibi ve Başpehlivan'ın ailelerini ziyaret etti
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, şehit polisler Kayadibi ve Başpehlivan'ın ailelerini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, şehit polisler Kayadibi ve Başpehlivan'ın ailelerini ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit polisler Şükrü Can Kayadibi ve Erkan Başpehlivan'ın ailelerine ziyarette bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit polisler Şükrü Can Kayadibi ve Erkan Başpehlivan'ın ailelerine ziyarette bulundu.

Aktaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kayadibi ile Başpehlivan'ın Ankara'daki ailelerini Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanı Ayşegül Özcan ile ziyaret ettiklerini belirtti.

"Onlar bizlere ülkemiz için candan geçen kahramanlarımızın emaneti. Allah bizleri şehitlerimize mahcup etmesin." ifadesini kullanan Aktaş, paylaşımında ziyaretten fotoğraflara yer verdi.

Şanlıurfa Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi 2019'da Halfeti ilçesinde, bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan ise 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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