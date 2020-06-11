Emniyet Genel Müdürü Aktaş, narkotik ekiplerini tebrik etti (2)
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, narkotik ekiplerini tebrik etti (2)

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilde yapılan aramada 6 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini tebrik etti.

11.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:10

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilde yapılan aramada 6 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini tebrik etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özalp kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş çuvalda 12 paket halinde 6 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Emniyet Genel Müdürü Aktaş da operasyona katılan polisleri ziyaret ederek başarılarından dolayı kutladı.

Aktaş, narkotik köpeği "Bozo" ile yakından ilgilendi.

Gözaltına alınan sürücü N.K. ile yanındaki D.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, narkotik ekiplerini tebrik etti (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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