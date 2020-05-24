Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Milletimiz çok büyük hassasiyetle alınan tedbirlere uyuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Milletimiz çok büyük hassasiyetle alınan tedbirlere uyuyor

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'da polis ve jandarma tarafından oluşturulan denetim noktalarını ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Milletimiz çok büyük hassasiyetle alınan tedbirlere uyuyor
24.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:52

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'da polis ve jandarma tarafından oluşturulan denetim noktalarını ziyaret ederek, personelle bayramlaştı. Aktaş, ülke genelinde sokağa çıkma yasağına uyulduğunu belirterek, "Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan bu tedbirlere uyuyor" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Afyonkarahisar'da oluşturulan denetim noktalarını ziyaret etti. Genel Müdür Mehmet Aktaş'a Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez eşlik etti. Aktaş, Afyonkarahisar- Ankara Karayolu Susuz Kavşağı'ndaki denetleme noktasında, polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutladı.

'EMNİYET VE JANDARMA TÜM KADROLARIYLA SAHADA'Burada gazetecilere açıklama yapan Mehmet Aktaş, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar üzerine, vatandaşların bu bayramı evlerinde geçirdiğini hatırlattı. Gerek emniyet, gerekse jandarma teşkilatının bütün kadrosuyla sahada olduğunu vurgulayan Aktaş, "Hem halkımızın genel anlamda huzur ve güven ortamını sağlamak hem de sokağa çıkma yasağıyla, koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirleri sahada uygulamak için arkadaşlar görevlerinin başındadır" dedi.'KORONAVİRÜSLE MÜCADELE BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLECEK'Milletin göstereceği duyarlılık ve hassasiyetle koronavirüsle mücadelenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla sürdürüleceğini kaydeden Aktaş, bir gazetecinin "Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması vardı, ülke genelinde yasağa uyma oranları nasıl?" sorusu üzerine "Çok yüksek, hemen hemen istisnası yok gibi. Milletimiz çok büyük hassasiyetle alınan bu tedbirlere uyuyor. Bundan önceki dönemlerde de yine alınan bütün önlemlere büyük bir hassasiyetle milletimiz uydu. Tabii uymayanlar da oldu çok istisnai de olsa, onlarla ilgili de gerekli işlemler yürütüldü. Büyük bir ciddiyetle, büyük bir hassasiyet ve özveriyle, milletimiz bu tedbirleri uyguluyor. İnşallah bu hassasiyeti devam ettirdiğimiz sürece Allah'ın izniyle koronavirüsle mücadele noktasında dünyaya şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da en örnek uygulamayı göstereceğiz" diye konuştu.'EN İYİ MÜCADELEYİ VEREN ÜLKELERDEN BİRİYİZ'

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da Ramazan Bayramı'nın buruk kutlandığını söyledi. Ülkenin ve dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini kaydeden Vali Tutulmaz, "Şükür dünyada bunun mücadelesini en iyi veren ülkelerden biri olduk. Bundan dolayı da ne kadar şükretsek azdır" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Haber
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Haber
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı Haber
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Saylak Ersin Korkut Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Milletimiz çok büyük hassasiyetle alınan tedbirlere uyuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 17:52:23. #1.14#
title