Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan tedbirlere uyuyor"
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan tedbirlere uyuyor"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar'daki uygulama noktasında uygulamaya katılarak vatandaşların bayramını kutladı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş:
24.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:20

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar'daki uygulama noktasında uygulamaya katılarak vatandaşların bayramını kutladı. Aktaş burada yaptığı açıklamada, ülke genelinde vatandaşların yasağa uyma oranının çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Aktaş, "Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan bu tedbirlere uyuyor" dedi.

Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Susuz Kavşağında bulunan jandarma uygulama noktasında uygulamaya katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktraş, jandarma ekiplerinin ve vatandaşların bayramını kutladı. Aktaş, beraberinde Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ile birlikte değerlendirmelerde bulundu

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında alınan karar üzerine millet olarak evlerde olunduğunu vurguladı. Gerek emniyet teşkilatı, gerekse jandarma teşkilatının bütün kadrosuyla sahada olduğunu kaydeden Aktaş, "Hem halkımızın genel anlamda huzur ve güven ortamını sağlamak hem de sokağa çıkma yasağıyla, korona virüs salgınıyla ilgili tedbirleri sahada uygulamak için arkadaşlar görevlerinde başında. İnşallah milletin bu noktada göstereceği duyarlılık ve hassasiyetle korona virüsle mücadeleyi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Allah'ın izniyle başarıyla sürdüreceğiz" dedi.

Bir basın mensubunun "Tüm yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması vardı ülke genelinde yasağa uyma oranları nasıldı" sorusuna Aktaş, "Çok yüksek hemen hemen istisnası yok gibi. Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan bu tedbirlere uyuyor. Bundan önceki dönemlerde de yine alınan bütün önlemlere büyük bir hassasiyetle milletimiz uydu. Tabi uymayanlar da oldu çok istisnai de olsa onlarla ilgili de gerekli işlemler yürütüldü. Dediğim gibi büyük bir ciddiyetle büyük bir hassasiyet ve özveriyle milletimiz bu tedbirleri uyguluyorlar. İnşallah bu hassasiyeti devam ettirdiğimiz sürece Allah'ın izniyle korona virüsle mücadele noktasında dünyaya şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da en örnek uygulamayı göstereceğiz" diye cevap verdi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Mustafa Tutulmaz da Ramazan Bayramı'nın buruk kutlandığını söyledi. Ülkenin ve dünyanın korona virüs sıkıntısıyla baş başa kaldığını belirten Tutulmaz, "Şükür dünyada bunun mücadelesini en iyi veren ülkelerden biri olduk. Bundan dolayı da ne kadar şükretsek azdır" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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