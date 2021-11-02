Emniyet Genel Müdürü Aktaş Kütahya'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

AA / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kütahya'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kütahya'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kütahya Valiliğini ziyaret eden Aktaş, şeref defterini imzaladı.

Vali Ali Çelik, Aktaş'a ziyaret anısına çini vazo ve tabak takdim ederken Aktaş da Çelik'e üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü logosu bulunan vazo hediye etti.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Aktaş, burada İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve müdür yardımcıları tarafından karşılandı.

Tören mangasını selamladıktan sonra şeref defterini imzalayan Aktaş, kentin asayişi ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında Necmettin Koç'tan brifing aldı.

Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Aktaş, daha sonra Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ni de ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

AA / Ramazan Doğan - Son Dakika Haberleri
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