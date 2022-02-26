Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırıkkale'de güvenlik toplantısına katıldı - Haberler

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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırıkkale'de güvenlik toplantısına katıldı

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırıkkale'de güvenlik toplantısına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkalığında, Kırıkkale'de güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

KIRIKKALE (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkalığında, Kırıkkale'de güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören mangası tarafından karşılanan Aktaş, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, "Biz size hizmet için varız. Bütün teşkilat olarak sizin emrinizdeyiz. Sizin huzur ve güvenliğiniz için varız." ifadesini kullandı.

Aktaş, vatandaşların isteğini de kırmayarak fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlar, bir dönem Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü görevinde de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu ile de sohbet etti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Aktaş, Kırıkkale, Güncel, Haberler

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