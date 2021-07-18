Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında kilit bir noktada bulunan Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında kilit bir noktada bulunan Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale Bölge Trafik Denetleme Bölgesi'ndeki uygulama noktasında Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan denetimler hakkında İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'tan bilgi aldı. Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle de sohbet eden Aktaş, çocuklara da oyuncak hediye etti.

"Tam kadro sahadayız"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, "Bayram sevincimize trafik kazalarında kaybettiğimiz canlarımızın acısı ve hüznü karışmasın diye tam kadro sahadayız. Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldık. Vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyerek bayramlaştık" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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