Emniyet Genel Müdürü Aktaş Kilis'te

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kilis'te bir dizi incelemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kilis'te bir dizi incelemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile birlikte Esentepe Polis Merkezi Amirliği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Şehit Polis Memuru Ömer Faruk Sayıl Özel Harekat Karargahı ve Söğütlüdere Uygulama Noktasında görevli polislerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın Kilis programı basına kapalı gerçekleşti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı