Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yılbaşı denetimlerine ilişkin İzmir'i ziyaret etti. Aktaş'a ziyaretinde, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti. Aktaş, İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Gişelerindeki jandarma ve polis uygulama noktasında ekiplerin yeni yılını kutladı. Polis ve jandarma ekipleri ile görüşen Aktaş, yoğunluk olup olmadığı yönünde bilgi aldı. Öte yandan, İzmir'de görev yapan kolluk birimlerinin çalışmalarını ve alınan tedbirleri yerinde görmek adına İzmir'e ziyarete bulunduğunu ifade eden Aktaş, gazetecilere de açıklamada bulundu.

Öte yandan, jandarma ve polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları vatandaşların, yeni yılını kutladı. Çikolata ve kek ikramında bulunan kolluk kuvvetleri, trafik kurallarının ihlal edilmemesi yönünde uyarılarda bulunduktan sonra vatandaşların güvenli yolculuklar diledi.