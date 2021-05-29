Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutladı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Aktaş, paylaşımında, "İnsanlığın ortak hafızasını taşıyan İstanbul'un fethinin 568. yılını kutluyor, çağ açıp çağ kapatarak dünya tarihine yön veren Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı