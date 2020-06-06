Emniyet Genel Müdürü Aktaş inşaat çalışmalarını denetledi Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ilçesinde yapımı devam eden Akyurt Polis Meslek Yüksekokulu ve yenileme çalışması yapılan Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı binasında incelemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ilçesinde yapımı devam eden Akyurt Polis Meslek Yüksekokulu ve yenileme çalışması yapılan Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı binasında incelemelerde bulundu.

Genel Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Aktaş'a, Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Terörle Mücadele Dairesi Başkan Vekili Hasan Yiğit eşlik etti.

Aktaş, yapımı devam eden Akyurt Polis Meslek Yüksekokulu hakkında Polis Akademisi Başkanı Çolak'tan bilgi aldı.

Onarımı devam eden Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı binası ile ilgili Terörle Mücadele Dairesi Başkan Vekili Yiğit'ten yenileme çalışmaları hakkında bilgi alan Aktaş, incelemelerinin ardından görevli personel ile görüşerek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Kaynak: AA