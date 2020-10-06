Emniyet Genel Müdürü Aktaş genişletilmiş koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında genişletilmiş koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında genişletilmiş koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Genel Müdürlük Dikmen binasındaki toplantıya, Emniyet Genel Müdür yardımcıları ve daire başkanları katıldı, il emniyet müdürleri ile Polis Moral Eğitim Merkezi müdürleri de videokonferans yöntemiyle bağlandı.

Toplantının ilk gündem maddesi olarak PKK terör örgütüyle mücadeleyi değerlendiren Aktaş, ilkbahar-yaz operasyonlarının 1 Ekim itibariyle tamamlandığını bildirdi.

Aktaş, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi çok güzel sonuçlar aldık. Terörist sayıları oldukça azaldı. Sonbahar-kış operasyonlarından da aynı oranda başarı elde edeceğimize olan inancım tamdır. İkna ve teslim konusunda da yılbaşından bu güne kadar ikna yolu ve kendi rızasıyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısında oldukça güzel rakamlara ulaştık. Kırsala çıkma konusundaki engellemelerimiz, bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecek."

PKK'nın sözde gençlik yapılanması YPS ve DEAŞ'ın şehir yapılanmalarına ve olası provokatif eylemlere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Aktaş, "Sol terör örgütleri ile de her alanda olduğu gibi siber alanda da mücadelemiz sürüyor. Sosyal medyada propaganda yapanlar hakkında tutuklamalar oldu. Gerekli çalışmaları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. DEAŞ ile mücadele konusunda eylem hazırlığında olan teröristler ve mühimmatlar alındı. FETÖ ile mücadele konusunda da operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Mücadelemizde emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Aktaş, Kovid-19 denetimlerine ilişkin olarak, "Görev yapan arkadaşlarımızın kendilerini azami ölçüde korumaları önemli. Maske-sosyal mesafe-hijyen konularına dikkat ederek görevlerimizi ifa edelim." dedi.

SİBERAY projesine değinen Aktaş, bu projenin, vatandaşların güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirilmesi adına ortaya konulan güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Aktaş, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan